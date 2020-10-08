ارتفاع مخزون النفط الخام فى أمريكا

أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الصادرة ارتفاع مخزون النفط الخام للولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي بمقدار 501 ألف برميل، في الوقت الذي وصل فيه المخزون في مستودعات كوشينج بولاية أوكلاهوما، وهي أكبر مستودعات للخام في الولايات المتحدة، إلى أعلى مستوى له منذ مايو الماضي.ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن بيان إدارة معلومات الطاقة القول: إن مخزون البنزين في الولايات المتحدة تراجع، خلال الأسبوع الماضي، إلى أقل مستوى له منذ نوفمبر من العام الماضي، في الوقت الذي تراجعت فيه إمدادات البنزين إلى أقل من متوسطها خلال السنوات الخمس الأخيرة لأول مرة منذ مارس الماضي.وتراجع مخزون المكررات النفطية خلال الأسبوع الماضي، في حين ظلت عند أعلى مستوى لها في مثل هذا التوقيت من العام منذ عقود.