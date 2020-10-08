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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مستشار ترامب: أمريكا ستخفض قواتها فى أفغانستان إلى 2500 فى 2021

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 05:08 ص
روبرت أوبراين
روبرت أوبراين
وكالات
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قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، روبرت أوبراين، إن الولايات المتحدة ستخفض عدد جنودها في أفغانستان إلى 2500 بحلول أوائل العام المقبل، ليقدم مزيدًا من التفاصيل حول وتيرة ونطاق الانسحاب من أطول حرب أمريكية.

وأضاف أوبراين، متحدثًا في مناسبة بجامعة نيفادا في لاس فيجاس "عندما تولى الرئيس ترامب منصبه، كان هناك أكثر من 10.000 جندي أمريكي في أفغانستان.

وحتى اليوم، يوجد أقل من 5000 جندي وسيصل العدد إلى 2500 بحلول أوائل العام المقبل".

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