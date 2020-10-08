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الخميس 08 أكتوبر 2020 الموافق 21 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

اليوم.. مناقشة المجموعة القصصية «تليفون بقرص» لطارق فهمى

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 12:32 ص
تليفون بقرص
تليفون بقرص
نضال ممدوح
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يستضيف جاليري ضي ــ أتيليه العرب بالدقي٬ في الخامسة والنصف من مساء اليوم الخميس٬ أمسية ثقافية لمناقشة المجموعة القصصية "تليفون بقرص" للكاتب طارق فهمي حسين٬ والصادرة مؤخرًا عن دار ابن رشد للنشر٬ ويناقش المجموعة الكاتب أحمد الخميسي.

وعن المجموعة يقول الناقد محمود عبد الشكور: تمتلك أيضًا بساطتها العميقة، وتلك الخطوط العامة التي تشغل كاتبها، أبطاله يستدعون الماضي الى الحاضر، بل إنهم يعيشون الماضي حرفيًا في قلب الحاضر، يضيع هذا الخيط الفاصل بينهما، تتكرر هذه الحيلة في أكثر من قصة، ثم سرعان ما يعودون الى اللحظة الراهنة، الماضي أبدا لن يعود، واستدعاؤه سيترك ألمًا موجعًا، أو كما تقول حكمة في قصة "هواجس" التي تتأمل الحياة كلها: "إذا تشبثت بالماضي، فسيموت قلبك كل يوم"، وحكمة أخرى في نفس القصة المدهشة تقول:"أمس الذي ولّى على عقبه يعجز أهل الأرض على ردّه".

يقابل هذا الحنين الى الماضي اغترابًا عن الحاضر والناس والمكان، وأسئلة مستمرة بلا إجابات، وافتقاد مؤلم للجمال الغارب، ورغبة عارمة في التحقق بشكل آخر مختلف، وكأن أبطال المجموعة كائنات تبحث عن ذاتها.

يتكرر اسم شهاب في أكثر من قصة، لعله معادل شخصية المؤلف نفسه، ولعله القناع المفضل الذي يتمنى الكاتب أن يبوح من خلفه، تبدو الكتابة فعلًا يحرر الشخصيات، ويحرر كاتبها أيضًا.

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