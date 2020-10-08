ننشر أول فيديو لحريق الجامع الأزهر

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مقطع فيديو لحريق في غرفة بالدور الثالث بالجامع الأزهر.وانتقلت قوات الدفاع المدني إلى مكان الحادث لإخماد النيران والسيطرة على الحريق.ودفعت الحماية المدنية بـ 4 سيارات إطفاء من أجل السيطرة على النيران قبل امتدادها إلى ساحة الصلاة.