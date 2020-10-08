«نويرة» تتغنى بأعمال وطنية ورومانسية بالمسرح الكبير

مختارات من الأعمال الوطنية الحماسية التي عبرت عن نصر أكتوبر إلى جانب باقة من المؤلفات الرومانسية تقدمها فرقة عبدالحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد عامر٬ في الثامنة مساء اليوم الخميس٬ على المسرح الكبير.ويتضمن برنامج الحفل باقة فنية مختارة من بينها: موسيقى دموع في عيون وقحة لـ عمار الشريعي، عاش اللي قال- علي الربابة- بسم الله- عدي عليا وسلم - ليالينا لـ بليغ حمدي، مصر التي في خاطري لـ رياض السنباطي، بكره يا حبيبي - قولوله الحقيقة- بين شطين وميه- الناس المغرمين لـ كمال الطويل، أمتي هتعرف لـ محمد القصبجي، سنة وسنتين لـ فريد الأطرش، سماح لـ أحمد صدقي، مبيسالش عليا أبدا لـ حسين جنيد.. أداء كلًا من: رحاب عمر، أميرة أحمد، أجفان طه، حسام حسني، تامر عبدالنبي ومصطفى النجدي.