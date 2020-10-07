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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

مصدر أمنى يكشف تفاصيل حريق الجامع الأزهر

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 11:58 م
حريق في الجامع الأزهر
حريق في الجامع الأزهر
هدير مصطفي
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أكد مصدر أمني، أن الحريق الذي شب بالجامع الأزهر نشب داخل الغرفة التي تعلو باب الصعايدة في الجامع الأزهر الشريف.

وأضاف المصدر، أن هذه الغرف تجرى بها أعمال ترميم ولا توجد خسائر.

وتابع المصدر: «تم السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات، ورجحت التحريات الأولية أن سبب الحريق ماس كهربائي».

وتمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق محدود داخل مسجد الأزهر دون وقوع إصابات.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل الجامع الأزهر، وعلى الفور تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وتم أخماد الحريق دون وقوع إصابات.

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