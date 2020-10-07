مصدر أمنى يكشف تفاصيل حريق الجامع الأزهر

مصدر أمنى يكشف تفاصيل حريق الجامع الأزهر
الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 11:58 م
هدير مصطفيطباعة
أكد مصدر أمني، أن الحريق الذي شب بالجامع الأزهر نشب داخل الغرفة التي تعلو باب الصعايدة في الجامع الأزهر الشريف.
وأضاف المصدر، أن هذه الغرف تجرى بها أعمال ترميم ولا توجد خسائر.
وتابع المصدر: «تم السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات، ورجحت التحريات الأولية أن سبب الحريق ماس كهربائي».
وتمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق محدود داخل مسجد الأزهر دون وقوع إصابات.
تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل الجامع الأزهر، وعلى الفور تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وتم أخماد الحريق دون وقوع إصابات.
وأضاف المصدر، أن هذه الغرف تجرى بها أعمال ترميم ولا توجد خسائر.
وتابع المصدر: «تم السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات، ورجحت التحريات الأولية أن سبب الحريق ماس كهربائي».
وتمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق محدود داخل مسجد الأزهر دون وقوع إصابات.
تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل الجامع الأزهر، وعلى الفور تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وتم أخماد الحريق دون وقوع إصابات.