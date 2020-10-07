وائل سعيد: «الكرمة» ستلغى حاجز المركزية فى توزيعها

تنطلق مجلة الكرمة، والتي تصدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة قريبًا في إصدارها الثاني.وعن المجلة، قال مدير التحرير وائل سعيد: «هدف المجلة هو ثقافي فني، لذلك هناك متسع لعدة مجالات حول الفعل الفني نفسه علي المستوى الكتابي "أدب ونقد وترجمة" والبصري أو السمعي "السينما والمسرح والفنون التشكيلية" وغيرها، من هنا تؤكد مجلة الكرمة حرصها علي التنوع المرن والتجريب أيضًا».وأضاف «سعيد» في تصريح خاص لـ«الدستور»: «علي جانب آخر، نجد أن هناك بعض الاشكاليات كثيرًا ما أثيرت حول تمركز النسبة الأكبر من الإصدارات في العاصمة -وفق خريطة المطبوعات الثقافية والفنية في مصر- وبالتالي فثمة شعور بأن هذا التمركز يمكن أن يكون علي مستوى التوجه أيضًا».وتابع: «لذلك تأمل المجلة المساهمة –قدر المستطاع- في محاولة تغيير هذا الشعور، بإصدار من قلب القاهرة يؤمن بأن لا مركزية في الفن والثقافة، ويراعي التوزيع الجغرافي لخريطة المُبدعين في كافة محافظات الجمهورية؛ مُستغلين نظام توزيع متنوع تتبعه هيئة قصور الثقافة للمطبوعات يستطيع الوصول إلى كافة الأماكن».