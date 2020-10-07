السيطرة على حريق فى الجامع الأزهر (صور)

اندلع منذ قليل، حريق في الدور الرابع بالجامع الأزهر الشريف، من ناحية باب الصعايدة اتجاه منطقة الباطنية، ووصلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحريق وتمكنت بمساعدة الأهالي من السيطرة عليه.وانتقل عدد من قيادات الأزهر الشريف، لمتابعة الموقف وإطلاع فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على آخر التطورات.وتبين أن الحريق بسبب ماس كهربائي بالغرفة، ولا توجد أي تلفيات بالجامع الأزهر.