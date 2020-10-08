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الخميس 08 أكتوبر 2020 الموافق 21 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

33 مليونًا و478 ألف جنيه إجمالى متحصلات مخالفات البناء فى أسوان

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 06:40 ص
محافظة أسوان
محافظة أسوان
أسوان_إسراء توفيق
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أعدت إدارة الإعلام بمحافظة أسوان "إنفوجراف" يسلط الضوء على عدد من المشروعات تحت عنوان "أسوان 2020.. إنجازات الحاضر وآفاق المستقبل"، ومن أبرز ما تضمنه الإنفوجراف:

مشروعات المبادرة الرئاسية "مشروعك" لتوفير فرص عمل للشباب، والتي ساهمت في توفير حوالي 16،8 ألف فرصة عمل، من خلال تمويل 4036 مشروعًا بإجمالي قروض تصل لأكثر من 580 مليون جنيه، بجانب قيام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بتنفيذ نحو 144 ألف مشروع، وتوفير 243 ألف فرصة عمل للشباب.

كما تناول الإنفوجراف اهتمام المحافظة بقطاع السياحة والآثار، حيث إنه جار تنفيذ مشروعين بتكلفة 2 مليون جنيه، فيما تم تشكيل اللجنة العليا للسياحة، والتي تجتمع شهريًا لمتابعة الجهود المبذولة لزيادة معدلات الحركة السياحية بأفكار ورؤى جديدة تقوم على التجهيز الجيد للموسم السياحي، واستثمار المقومات والمنشآت السياحية في التسويق، والترويج لأنماط السياحة المختلفة بأسوان، وهو الذي يتواكب مع الارتقاء بالخدمات السياحية، وتصميم الهوية البصرية ضمن مشروع التحول الرقمي الجارى تنفيذه بمبنى المحافظة بتكلفة 16 مليون جنيه، حيث بلغت نسبة التنفيذ 68%، وتم تصميم مبنى التحول الرقمي الرئيسي ليشمل الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي، ومركز معلومات شبكات المرافق، ونظم المعلومات الجغرافية، ووحدة المتغيرات المكانية.

كما تضمن تلقي 8017 طلبًا لأصحاب التصالح فى مخالفات البناء، بإجمالي متحصلات مالية وصلت إلى 33 مليونًا و478 ألف جنيه، بينما تمت إزالة 189 حالة تعد على الأراضي الزراعية بمساحة 223 فدانًا و22 قيراطًا و11 سهمًا.

كما تمت إزالة 558 حالة تعد على أراضي زراعية خاصة بمساحة 35 فدانًا و12 قيراطًا و6 أسهم، وبالتوازي مع ذلك تم تحرير 727 عقدًا لتقنين الأوضاع لواضعى اليد بإجمالي متحصلات 27.2 مليون جنيه، وهو الذى تواكب مع تسليم تعويضات أهالي النوبة لـ731 مستفيدًا.
شريحة
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