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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

غدا.. وزير خارجية أذربيجان يزور جنيف لإجراء محادثات حول كاراباخ

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 11:23 م
جيحون بيراموف
جيحون بيراموف
أ.ش.أ
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أعلنت حكومة أذربيجان أن وزير خارجيتها جيحون بيراموف، سيزور جنيف، غدا الخميس، لإجراء محادثات مع رؤساء مجموعة مينسك لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا لبحث النزاع في كاراباخ.

وأوضحت وزارة الخارجية الأذربيجانية، في بيان نقلته قناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء اليوم الأربعاء، أن بيراموف سيقوم بزيارة عمل إلى جنيف يوم 8 أكتوبر بهدف إجراء اجتماع مع رؤساء مجموعة مينسك لمنظمة الأمر والتعاون في أوروبا لعرض موقف أذربيجان عليهم بشأن تسوية النزاع.

وفي 27 سبتمبر، اندلعت اشتباكات مسلحة على خط التماس بين القوات الأذربيجانية والأرمنية في إقليم ناغورني كاراباخ والمناطق المتاخمة له في أخطر تصعيد بين الطرفين منذ أكثر من 20 عاما وسط اتهامات متبادلة ببدء الأعمال القتالية وجلب مسلحين أجانب.

وسبق أن أعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، أن جنيف وموسكو ستستضيفان في يوم الخميس والإثنين مفاوضات بشأن تسوية النزاع في منطقة كاراباج.

وأشار لودريان إلى أن فرنسا وروسيا والولايات المتحدة، رؤساء مجموعة مينسك الخاصة بتسوية النزاع في ناغورني قاراباج ضمن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، تنظم هذه المحادثات في محاولة لإطلاق حوار بين طرفي الأزمة، لافتا إلى ضرورة أن ينطلق هذا الحوار دون شروط مسبقة.

وأعلنت يريفان على خلفية هذا التصريح أنها لا تنظر حاليا في إمكانية عقد لقاء بين وزير الخارجية الأرمني ونظيره الأذربيجاني، حول النزاع المسلح الجاري في إقليم كاراباج.

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