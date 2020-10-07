مصرع سيدة فى حادث تصادم بين ملاكى وتريلا بالتجمع
الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 11:21 م
هدير مصطفيطباعة
لقيت سيدة مصرعها فى حادث تصادم بين سيارة ملاكى وأخرى تريلا بمنطقة التجمع.
وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من الخدمات الامنية بوقوع حادث تصادم ووجود متوفية بالقرب من العاصمة الإدارية الجديدة بمنطقة التجمع.
وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى وأخرى تريلا مما أسفر عن وفاة قائدة السيارة الملاكى وتم نقل الجثة للمستشفى.
وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من الخدمات الامنية بوقوع حادث تصادم ووجود متوفية بالقرب من العاصمة الإدارية الجديدة بمنطقة التجمع.
وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى وأخرى تريلا مما أسفر عن وفاة قائدة السيارة الملاكى وتم نقل الجثة للمستشفى.
وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.