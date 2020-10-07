مصرع سيدة فى حادث تصادم بين ملاكى وتريلا بالتجمع

لقيت سيدة مصرعها فى حادث تصادم بين سيارة ملاكى وأخرى تريلا بمنطقة التجمع.وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من الخدمات الامنية بوقوع حادث تصادم ووجود متوفية بالقرب من العاصمة الإدارية الجديدة بمنطقة التجمع.وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى وأخرى تريلا مما أسفر عن وفاة قائدة السيارة الملاكى وتم نقل الجثة للمستشفى.وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.