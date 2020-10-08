10 من المصريين المقيمين فى الخارج ضمن صفوف القائمة الوطنية بانتخابات النواب

حرصت القائمة الوطنية "من أجل مصر"، التي تخوض انتخابات مجلس النواب 2020 عن الدوائر الانتخابية الأربعة، أن تجمع بين صفوفها كل الفئات الممُثلة لأطياف الشعب المصري، لتكوين كتلة نيابية تُعبر عن أصوات ومتطلبات المواطنين تحت القبة، بمختلف الأفكار والأيديولوجيات الوطنية.ودفعت القائمة بـ284 مُرشحا لها عن الدوائر الانتخابية الأربع، من مختلف الأحزاب السياسية، وممثلين عن كل فئات الشعب المصري، منهم 10 مُرشحين يحملون صفة "مصريين مُقيمين بالخارج".ويعرض "الدستور" أسماء المصريين المُقيمين بالخارج الذين يخوضون انتخابات النواب عن القائمة الوطنية "من أجل مصر"، وهم: "شيماء محمد حلاوة، وعباس عصمت السادات، وغادة غريب عجمي"، عن قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا.. وعن قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، دفعت القائمة بـ"حمدي سليمان، ومحمد عزت القاضي، ووسيم داود".كما دفعت القائمة عن قطاع شرق الدلتا بـ"هويدا غانم، وعمرو حسين هندي"، لقطاع غرب الدلتا، ممُثلين عن المصريين المُقيمين بالخارج.