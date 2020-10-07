وزيرة الثقافة ومحافظ الجيزة يحتفلان بملحمة أكتوبر (صور)

تتواصل فعاليات وزارة الثقافة للاحتفال بالذكرى الـ47 لانتصارات أكتوبر حيث شهدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة الاحتفالية التى نظمتها أكاديمية الفنون برئاسة الدكتور أشرف زكي تحت عنوان 6 أكتوبر 1973 ملحمة العزة والكرامة.وأقيمت الاحتفالية بقاعة سيد درويش وأحيتها فرقة المعهد العالي للموسيقى العربية بقيادة المايسترو الدكتور محمد عبد الستار، بحضور الدكتورة غادة جبارة، نائب رئيس الأكاديمية والفنانة منى عبد الغني ابنة المعهد وكوكبة من الأساتذة والطلاب.وقالت عبد الدايم إن احتفالات الثقافة بانتصارات أكتوبر مستمرة طوال شهر أكتوبر في كل المحافظات لتعميق وترسيخ معاني الصمود والدفاع عن الوطن فى الوعي الجمعي، مضيفة أن قوة مصر الناعمة تعد أحد الوسائل الفاعلة لاستنهاض الهمم لاستكمال مسيرة البناء والتنمية، مشيدة بالدور البارز لأكاديمية الفنون في خلق أجيال تسهم بشكل إيجابي في إرساء دعائم التنوير ونشر الوعي، لافتة إلى سعادتها بالمستوى المتميز لطلاب المعهد الذي يؤكد ثراء المستقبل الإبداعى للمجتمع.وكرّمت وزيرة الثقافة ومحافظ الجيزة عددًا من أساتذة معهد الموسيقى العربية بالأكاديمية؛ لتفانيهم فى إعداد أجيال من المبدعين واستمرارهم في أداء رسالتهم أثناء جائحة كورونا وهم الدكتورة نعيمة صادق، الدكتورة خيرية جميل مصطفى جميل، الدكتورة هدى أحمد محمد على، الدكتور محمد قطب عيسي، الدكتور أحمد يوسف الطويل، الدكتورة سالي علي طموم، الدكتور أحمد سعد أمين، الدكتور محمد عبد الستار عبد المعطي، الدكتور أحمد محمود عثمان القصبجي، الدكتور ماجد أحمد سرور، الدكتور مدحت عبد السميع، الدكتورة أميرة أحمد الناصر، الدكتورة منى عبد الغني عباس، مازن دراز وماجدة عويس عبد اللطيف، كما تم الاحتفال بخريجي معهد الموسيقى العربية دفعتي 2019 و2020.تضمنت الاحتفالية مجموعة من الأغاني الوطنية التي ألهبت حماس الحضور وأعادت إلى الاذهان أجواء معجزة العبور منها بسم الله، عاش اللى قال، لفّى البلاد، يا حبيبتي يا مصر، أم البطل، الله ع المستقبل، رايحين، سمينا وعدينا، عظيمة يا مصر، دولا مين، خلى السلاح صاحي، حبايب مصر، يا أغلى اسم فى الوجود، مصر أم الدنيا، حلوة بلادى، مصر التي في خاطري، أوبريت الأرض الطيبة والحدود التى شدت بها الفنانة منى عبد الغنى.