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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حبس عامل متهم باقتحام وحرق وحدة مرور حلوان

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 11:29 م
حبس
حبس
نجلاء رفاعي
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أمرت نيابة حلوان الجزئية، اليوم الأربعاء، حبس إسماعيل. ع. م، 38 سنة عامل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة المشاركة في اقتحام وحرق إدارة مرور حلوان، خلال مسيرة لجماعة الإخوان الإرهابية إبان عام 2014، وطلبت تحريات الأمن حول الواقعة.

يأتى ذلك نفاذا لقرار النيابة العامة بحلوان بضبط وإحضار عامل، مقيم بمنطقة عرب الوالدة، لمشاركته في أحداث اقتحام وحرق إدارة مرور حلوان، حيث اقتحمت مجموعة تنتمي لجماعة الإخوان الإرهابية، أمكن تحديدها، إدارة مرور حلوان وحرق مبنى رئيس وحدة التراخيص وإشعال النيران في سيارة تابعة لمحافظة القاهرة، وموتوسيكل شرطة.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة تمكن الرائد أحمد الدالي، معاون مباحث حلوان، من القبض على المتهم.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

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