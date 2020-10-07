غدًا.. «فرحة ما تمت» على مسرح بيرم التونسى بالإسكندرية

تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة وضمن مبادرة "المؤلف مصري" التي أطلقها البيت الفني للمسرح بقيادة الفنان إسماعيل مختار، والتي تقيمها فرقة مسرح الإسكندرية التابعة للبيت الفنى للمسرح بقيادة المخرج محمد مرسي يقدم العرض المسرحى "فرحة ما تمت" أيام الخميس والجمعة والسبت الموافق ٨، ٩، ١٠ أكتوبر على مسرح بيرم التونسى بالإسكندرية فى تمام الساعة السابعة والنصف مساء.تدور أحداث المسرحية في إطار كوميدي حول وكالة فضاء تستطيع تصنيع مركبة فضائية لغزو الفضاء والبحث عن سبل جديدة للحياة البشرية بعيدا عن الأوبئة التي انتشرت في كوكب الأرض، يتعرض العرض خلال الأحداث لقضية أزلية هي صراع الرجل والمرأة.العرض المسرحى "فرحة ما تمت" بطولة حسن عبدالفتاح، أحمد الحلواني، أحمد جابر، ميليسا رأفت، مهند مختار، إسلام وسوف، عبدالرحمن طارق، تأليف موسيقي محمد شحاتة، ديكور رشا غطاس، مخرج مساعد هاجر الحديني، مخرج منفذ إبراهيم أحمد، تأليف وإخراج أحمد جابر.