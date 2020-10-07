2776 إصابة جديدة بكورونا في المغرب

أعلنت وزارة الصحة المغربية، الأربعاء، تسجيل 2776 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 140024 حالة.وأفاد بيان للوزارة بأن عدد الحالات المستبعدة بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل المختبريّة، قد بلغ 2638341 حالة منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب يوم 2 مارس الماضي.أضاف البيان أنه تم تسجيل 29 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 2439 حالة، فيما تسجيل 2788 حالة شفاء إضافية لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 118142 متعافيًا.