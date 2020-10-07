رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 08 أكتوبر 2020 الموافق 21 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

2776 إصابة جديدة بكورونا في المغرب

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 10:46 م
كورونا
كورونا
أ.ش.أ
طباعة
أعلنت وزارة الصحة المغربية، الأربعاء، تسجيل 2776 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 140024 حالة.

وأفاد بيان للوزارة بأن عدد الحالات المستبعدة بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل المختبريّة، قد بلغ 2638341 حالة منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب يوم 2 مارس الماضي.

أضاف البيان أنه تم تسجيل 29 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 2439 حالة، فيما تسجيل 2788 حالة شفاء إضافية لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 118142 متعافيًا.

موضوعات متعلقة

أمطار رعدية وشبورة.. تفاصيل طقس الخميس

تفاصيل مصرع وإصابة 12 فى انقلاب «ميكروباص الرماية»

تراجع أسعار الذهب بسبب تغريدة لترامب

الجهاز الطبى فى الأهلى: فايلر وراء إصابة محمد محمود الجديدة

الصور

image description

الأهلي «يُشعل» إنبي بثلاثية

image description

حريق ضخم فى عقار سكنى بدمياط

image description

محافظ أسيوط يتفقد محطة المعالجة الثلاثية لمشروع صرف صحي أبنوب والفتح

image description

صرف 1500 جنيه للعاملين بجامعة أسيوط

image description

تنفيذ تجربة إخماد حريق بـ«أسيوط لتكرير البترول»

الأكثر قراءة

الحكومة توافق على 6 قرارات جديدة

الجهاز الطبى فى الأهلى: فايلر وراء إصابة محمد محمود الجديدة

وزير التعليم يكشف حقيقة تقسيط المصروفات المدرسية

نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2020.. اللينك وخطوات الاستعلام عبر الموقع الرسمي

إنفوجراف

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

نجم الساعة

سيرين عبدالنور: أنتظر النص المناسب للعودة إلى مصر

منوعات

الجهاز الطبى فى الأهلى: فايلر وراء إصابة محمد محمود الجديدة

موعد دفع فاتورة التليفون الارضي 2020.. الرابط وطرق الدفع

نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2020.. اللينك وخطوات الاستعلام عبر الموقع الرسمي

بـ 31 مليون دولار.. بيع أغلى هيكل ديناصور في العالم

أيام زمان

«إذا عرض علىّ دور سأحلق لحيتى فورًا».. اعترافات حسن يوسف

حكايات المقاهي والشيشة بين جمال الغيطاني والأدباء

«يلبس الجلابية ويروح الزرع».. والدة أمل دنقل تكشف وجهه الآخر

فنانة الأدوار الثانية.. زهرة العلا تزوجت 4 مرات واعتزلت بسبب جلطة

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
الانتصار الأكتوبري.. ومضخة الانتماء!
أحمد بهاء الدين شعبان
الجيل الذى حارب من أجل الحرب
جلال حمام
الحق ما شهدت به مؤسسات المال العالمية
صفوت البياضي
«كورونا» وحالنا وماذا بعد
المزيد

الثقافة

غدًا.. «فرحة ما تمت» على مسرح بيرم التونسى بالإسكندرية

وزيرة الثقافة ومحافظ الجيزة يحتفلان بملحمة أكتوبر (صور)

بيوت الثقافة العراقية تقيم أنشطة متنوعة

عالم الواقع الافتراضي في «ممر الشاي الهندي» لـ محمد العون