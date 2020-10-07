رئيس لجنة الاستخبارات بالنواب الأمريكى: حان الوقت للتعامل مع تركيا بحزم

شكك رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي، آدم شيف، في أن تركيا حليفة لبلاده، مؤكدًا أنه حان الوقت للتعامل معها بحزم، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.وكتب شيف، عبر حسابه على تويتر، أن تركيا أردوغان قامت خلال العام الماضي بعدة أشياء تخالف تحالفها مع واشنطن.وعدد رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي ما ذكره في عدة نقاط رئيسية هي: "دعم تركيا لأذربيجان في نزاعها مع أرمينيا في إقليم قره باغ، وتحريضها على شن هجوم، ودعمها بمرتزقة للدفع بهم في المعارك".وواصل في تغريدته أن تركيا عرضت القوات الأمريكية في سوريا للخطر، فضلًا عن علاقتها بإيران، وشرائها منظومة "إس-400" الدفاعية الروسية.وتساءل: أي حليف يفعل هذا؟ مضيفًا أنه حان الوقت للتعامل معها بحزم.