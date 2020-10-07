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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

شكرى يؤكد استعداد مصر لتقديم أشكال المساندة كافة إلى مالى

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 11:00 م
سامح شكري
سامح شكري
ألفت الكحلي
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أجرى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأربعاء، اتصالًا هاتفيًا بنظيره المالي زيني مولدي؛ لتهنئته بمناسبة توليه مؤخرًا مهام منصبه الجديد كوزير خارجية مالي في الحكومة الانتقالية التي تم تشكيلها برئاسة رئيس الوزراء مختار وان.
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وصرح أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري ثمّن العلاقات التاريخية الأزلية التي تربط البلدين، مُعربًا عن تطلع مصر إلى أن تُسهم خطوة تشكيل الحكومة الانتقالية في تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في مالي، وثقتها في قدرة الحكومة الحالية على استكمال مسيرة الانتقال الديمقراطي في البلاد بما يُحقق تطلعات الشعب المالي الشقيق.
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وأعرب شكري عن اعتزام مصر تقديم جميع أشكال المساندة لمالي خلال الفترة القادمة، بما يُمهد لاستعادة مالي لوضعيتها داخل الاتحاد الإفريقي في أقرب فرصة ممكنة.

كما أكد وزير الخارجية تطلع مصر لاستمرار تقديم الدعم لمالي لتجاوز التحديات الراهنة التي تواجهها، وخاصة في مجالات مكافحة الإرهاب ومجابهة التنظيمات الإرهابية، من خلال الدورات التدريبية التي تقدمها مصر إلى دول منطقة الساحل، فضلًا عن المشاركة المصرية الفاعلة في بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة هناك.
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كما أعرب شكري عن عزم مصر تعزيز أطر التعاون الثنائي القائمة خلال الفترة القادمة لا سيما في المجالات الأمنية والاقتصادية والاستثمارية، مؤكدًا التزام مصر بمواصلة دورها القائم نحو تدريب الكوادر بدولة مالي لاستعادة الوضع الأمني في البلاد، خاصة أن تحقيق الأمن والاستقرار هو السبيل نحو الوصول للتنمية المنشودة وجذب الاستثمارات، والوفاء بمتطلبات الشعب المالي الصديق.

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