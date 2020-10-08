سعر الريال السعودى اليوم الخميس 8-10-2020

يرصد موقع «الدستور» سعر الريال السعودي اليوم الخميس 8-10-2020 أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، وفقًا آخر تحديثات أسعار الريال السعودي في البنوك، في التقرير التالي:وعلى المستوى المحلي، يشهد سعر الريال السعودي أمام الجنيه اليوم استقرارًا كبيرًا، وجاء متوسط سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، خلال التعاملات المبكرة من صباح اليوم الخميس، بماكينات الصراف الآلي وشركات الصرافة، عند مستوى 4.18 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.سعر الريال السعودي اليوم الخميس 8-10-2020سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع،و في بنك مصر 4.09 جنيه للشراء و4.21 جنيه البيع، واستقر فى بنك الإسكندرية، وبلغ 4.09 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع، وفى بنك التعمير والإسكان 4.08 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.وحقق سعر الريال السعودي في البنك العربي الأفريقي، 4.08 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع، وفى بنك عوده 4.11 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع، وفى البنك المصرف المتحد 4.05 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.وبلغ السعر فى بنك مصر إيران التنمية 4.06 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع، وحقق فى البنك المصري الخليجي، 4.13 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع،و شهد سعر الريال السعودى فى بنك التجاري الدولي استقرارًا، وسجل 4.09 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.ويرتبط سعر صرف الريال السعودي بالدولار الأمريكي في مؤسسة النقد العربي السعودي من خلال خطة عمل محكمة ساهمت في نمو اقتصاد المملكة العربية السعودية منذ أكثر من ثلاثين عامًا.ويتم اصدار الريال السعودي من خلال فئتين، الأولى ورقية عبارة عن " 5 ريالات، 10 ريالات، 50 ريالًا، 100 ريال، 500 ريال"، والثانية عملات معدنية عبارة عن "1 هللة، 5 هللات، 10 هللات، 25 هللة، 50 هللة، 1 ريال، 2 ريال".