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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

بيوت الثقافة العراقية تقيم أنشطة متنوعة

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 10:36 م
الثقافة العراقية
الثقافة العراقية
حسام الضمراني
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تواصل البيوت الثقافية التابعة لدائرة العلاقات الثقافية العامة إحدى تشكيلات وزارة الثقافة والسياحة والآثار حضورها المؤثر في الساحة الثقافية عبر أنشطة ثقافية متنوعة.

حيث أقام البيت الثقافي في الفلوجة ندوة بعنوان "الجوائح التي انتشرت في العراق الحديث وآثارها الاجتماعية ومعالجاتها الرسمية والشعبية دراسة تأريخية"، استضاف فيها الدكتور حامد قاسم الجبوري التدريسي في قسم القانون بكلية المعارف الجامعة.

وأقام منتدى شعراء حديثة للشعر الشعبي وبالتعاون مع الحكومة المحلية والبيت الثقافي في المدينة مهرجانًا تأبينيًا للشاعر الراحل سمران كيصوم الجغيفي في مبنى البيت الثقافي في حديثة، وتضمن المهرجان العديد من الكلمات بحق الفقيد الذي كان حاضرًا في المحافل الثقافية على المستويين المحلي والعربي.

نظم البيت الثقافي الفيلي لقاء إلكترونيًا مع الشاعر عباس باسم، حاورته الإعلامية شهد عبد الستار، وتحدث فيه عن مشاركاته بالعديد من المهرجانات منها مهرجان الطفل اليتيم والحب والسلام ومسيرته الأدبية.
بيوت الثقافة العراقية تقيم أنشطة متنوعة
بيوت الثقافة العراقية تقيم أنشطة متنوعة

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