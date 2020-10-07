مطرانية بورسعيد تخصص يومين أسبوعيا لاستقبال مرشحي النواب

استقبلت مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد عدد من المرشحين لمجلس النواب بالمحافظة، وكان في استقبالهم القمص بولا سعد وكيل المطرانية ولجنة العلاقات العامة بمطرانية الأقباط الأرثوذكس والتي يشرف عليها القس بيمن صابر مسئول لجنة العلاقات العامة.وقال القس أرميا فهمي المتحدث الإعلامي باسم مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد، إن اللجنة خصصت يومين من كل أسبوع لاستقبال المرشحين لخوض انتخابات مجلس النواب ببورسعيد القادمة، مشيرا إلى أنه يتم استقبالهم في قاعة مخصصة للاستقبال بكنيسة الأنبا بيشوي والكائنة بميدان المنشية بحي الشرق.وأضاف القس بيمن صابر مسئول العلاقات العامة بمطرانية بورسعيد "إنه بالفعل استقبلت الكنيسة عدد من المرشحين لخوض انتخابات مجلس النواب وهم المرشح حسن عمار وحملته الانتخابية، والمرشح الحسيني أبو قمر، والمستشارة نجلة هلال، والمرشح سامي الرشيدي، والمرشح الدكتور أحمد أبو المجد، والمرشحة الدكتورة أمل عصفور، والمرشح اللواء مختار السنباري".وأكد القس بيمن صابر بأن المطرانية على مسافة واحدة من كل المرشحين، وأن الكنيسة المصرية كنيسة وطنية وتحترم الجميع وتدعو أن يولي من يصلح لخدمة الوطن والمواطنين، ولاستكمال شكل الحياة النيابية والتشريعية في الدولة في ظل الديمقراطية التي يكفلها الدستور المصري.