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محمد العسيري

سياسي

«من أجل مصر» تدفع بـ46 سيدة لانتخابات النواب بالقاهرة وجنوب ووسط الدلتا

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 10:31 م
من أجل مصر
من أجل مصر
صقر محمد
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أنهت القائمة الوطنية "من أجل مصر" القائمة النهائية لمرشحيها لمجلس النواب 2020، والتي تخوض بها الانتخابات على الدوائر الانتخابية الأربعة، بقطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، ودائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، ودائرة قطاع شرق الدلتا، ودائرة قطاع غرب الدلتا.

وعملت القائمة الوطنية على أن تضم بين صفوفها مختلف الفئات الممثلة عن الشعب المصري بكل أطيافه، وكان للمرأة نصيبًا كبير من مقاعد القائمة، في إطار تنفيذ فعلي لمواد الدستور التي ضمنت تمثيل المرأة في البرلمان بنسبة كبيرة، بالإضافة لدعم رؤية الدولة في تمكين المرأة المصرية، والذي بدأ في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشكل غير مسبوق، من خلال تعيينها في المناصب القيادية، وترشحها للمجالس النيابية.

ويستعرض "الدستور" في السياق قائمة السيدات المُرشحات عن القائمة الوطنية من أجل مصر لمجلس النواب، والتي شملت كل الفئات والتخصصات السياسية والاجتماعية، فدفعت القائمة عن قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا بـ46 مُرشحه من ضمن مائة مُرشح للقائمة بنفس القطاع، الذي يشمل محافظات "القاهرة، القليوبية، المنوفية، الغربية، الدقهلية، كفر الشيخ"، وهُن شادية خضير، وماجدة بكري، وسهام قطب، وسهير عبدالحميد، ونورا عبدالسميع، ورشا المغربي، وسحر البزاز، وعبير نصار، وسميرة الجزار، وميدال جلال الهريدي، ومي كرم جبر، وأميرة صابر، ومرثا محروس، وجيهان البيومي، ودعاء سليمان، وشيماء محمد حلاوة، وسولاف درويش، وأميرة العادلي، ومنيرة رزق، وإيرين سعيد.

كما دفعت القائمة لسباق الانتخابات بقطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا من السيدات بـ"هناء سرور، وحنان حسني يشار، وشرين عبدالعزيز، وغادة كمال قنديل، وسلمي مراد، وشرين رضا، ومها شعبان، وعزه أحمد حسين، وسحر العشري، ومرفت مطر، وليلي ابو إسماعيل، ودعاء عربي، وأمال عبد الحميد، وإيناس عبدالحليم، ونسرين صلاح عمر، وولاء عبدالفتاح، وشيماء نبيه، وميرفت نصرالله، وولاء سعد، وغادة عجمي، وضحي عاصي، ومني عبدالعاطي، وجميانه لويس، وهاله أبو السعد، وهدي الطنباري، وهيام الطباخ".

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