محمد الباز يكتب فيلمًا عن البابا شنودة

بدأ الكاتب الصحفي محمد الباز فى كتابة فيلم عن سيرة قداسة البابا شنودة.وقال "الباز" إن العمل لن يظهر إلى النور إلا بمراجعة الكنيسة وإجازته منها، مشيرًا إلى أن فكرة العمل حاضرة فى ذهنه منذ سنوات حتى جاء الوقت المناسب.والأسبوع الماضي، وقع الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسى إدارة وتحرير جريدة "الدستور" كتابه "هيكل.. المذكرات المخفية"، الصادر حديثًا عن دار ريشة للنشر، وذلك بمقر دار بتانة للنشر بوسط البلد.