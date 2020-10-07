مصرع فتاة سقطت من الطابق السابع بحدائق أكتوبر أثناء إصلاحها «الدش»

لقيت فتاة مصرعها عقب سقوطها من أعلى سطح عقار بمنطقة حدائق أكتوبر أثناء إصلاحها سلك "الدش".تلقت غرفة النجدة بلاغا يفيد بمصرع فتاة إثر سقوطها من علو بمنطقة حدائق أكتوبر، انتقلت على الفور قوة أمنية، وتبين من فحص البلاغ العثور على جثة لفتاة تبلغ من العمر ١٩ عاما بكامل ملابسها مسجاة أمام عقار، تم نقلها إلى المستشفى وتبين من الكشف الطبي مصرعها نتيجة تهتك بالرئة ونزيف داخلي وتهشم بالضلوع.شرحت التحريات بقيادة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، والعميد علاء فتحي رئيس مباحث قطاع أكتوبر، والعقيد محمد ربيع مفتش مباحث حدائق أكتوبر، أن الفتاة أصيبت بمرض الأنيميا الحادة بعد وفاة جدها منذ شهرين وكانت تصاب بحالات إغماء، وأنها أمس أثناء جلوسها رفقة شقيقتها لمشاهدة التليفزيون منتصف الليل حدث خلل بالبث، فصعدت أعلى السطح لإصلاح سلك الدش، وكانت تنظر من أعلى للتحدث لشقيقتها ثم طلبت منها الصعود لمعاونتها وأثناء صعود شقيقتها سمعت صوت ارتطام قوي بالشارع ولم تجد شقيقتها أعلى السطح وفوجئت بها جثة هامدة في الشارع بعد سقوطها من الطابق السابع.أفاد والد الفتاة أن حالتها المرضية كانت تصيبها بحالات دوار دائم، ورجحت التحريات إصابتها بتلك الحالة ما أدى لاختلال توازنها وسقوطها من علو وعدم وجود شبهة جنائية في الحادث.