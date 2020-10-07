40 ألف جنيه حجم مبيعات الأسماك في المنافذ المتحركة

أكدت الشركة المصرية لتسويق الأسماك، التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين، أن حجم المبيعات للسيارة المتحركة للأسماك الطازجة والمجمدة تتراوح ما بين 4 - 5 آلاف جنيه يوميًا لتصل إلى 8 سيارات تحقق مبيعات تقدر بنحو 40 ألف جنيه.وقال محمد نبيل، رئيس المنافذ المتحركة بالشركة المصرية لتسويق الأسماك لـ«الدستور» إن المبيعات ترتفع في الموسم الشتوي في أقصى معدلاتها خلال الموسم الشتوي في شهور الشتاء خلال الشهر المقبل وديسمبر ويناير وفبراير ومارس المقبلين بأضعاف هذه المبيعات الحالية نتيجة الإقبال من المواطنين والاسماك ذات جودة عالية وأسعار مخفضة تصل إلى نسبة 40% وأصناف متعددة ومصادر موثوقة من بحيرة ناصر.