وفاة نقيب محامى الشرقية متأثرًا بكورونا

توفي حسن الصادق، نقيب محامي الشرقية منذ قليل، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، بعد عدة أيام من مرضه، وتدهور حالته الصحية.ونقيب محامي الشرقية، هو أحد المرشحين لانتخابات مجلس النواب عن الدائرة الأولي بالشرقية، ومقرها الزقازيق والقنايات، عن حزب حماة الوطن.ونعى سامح عاشور نقيب المحامين الأسبق وفاته على صفحته الشخصية، بعد إعلان نجل المتوفى خبر وفاته رسميًا، وأعلنته نقابة محامي الشرقية.