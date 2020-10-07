تراجع أسعار الذهب بسبب تغريدة لترامب

سجلت أسعار التعاقدات الآجلة للذهب تراجعا جديدا خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، مع ارتفاع أسعار الأسهم الأمريكية، نتيجة تغريدة جديدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تحدث فيه عن استعداده للقبول بحزم تحفيز اقتصادي ومساعدات صغيرة موجهة إلى قطاعات محددة، بعد إعلانه أمس تعليق المفاوضات مع الكونجرس بشأن حزمة تحفيز ومساعدات اقتصادية جديدة.واتسم مؤشر سعر الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى بالضعف، وهو ما ساهم في الحد من تراجع سعر الذهب، حيث أنهى التعاملات اليوم عند مستوى 93.56 نقطة مقابل 93.64 نقطة في ختام تعاملات أمس.وتراجع سعر الذهب اليوم بواقع 18 دولار أي بنسبة 1% تقريبا إلى 1890.80 دولار للأوقية تسليم ديسمبر المقبل.وتراجع سعر الفضة بواقع 0.025 دولار إلى 23.896 دولار للأوقية تسليم ديسمبر المقبل، في حين ارتفع سعر النحاس بواقع 0.0330 دولار إلى 2.0695 دولار للأوقية تسليم ديسمبر المقبل.