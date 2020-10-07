النفط يهبط 2% بفعل مأزق التحفيز الأمريكي

تراجعت أسعار النفط نحو 2%، اليوم الأربعاء، بعد أن بدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الآمال حيال حزمة تحفيز جديدة لتدعيم الاقتصاد الذي يعصف به فيروس كورونا وعقب زيادة مخزونات الخام بالولايات المتحدة في أحدث أسبوع.وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 66 سنتا بما يعادل 1.6% ليتحدد سعر التسوية عند 41.99 دولار للبرميل، في حين نزل الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 72 سنتا أو 1.8 % ليغلق على 39.95 دولار للبرميل.وقال مارك ميدوز كبير موظفي البيت الأبيض: إنه ليس متفائلا إزاء إمكانية التوصل إلى اتفاق شامل على مساعدة مالية جديدة في مواجهة تداعيات كوفيد-19 وإن إدارة ترامب تدعم نهجا أقل شمولا.وقال هاري شيلنجوريان، مدير أبحاث السلع الأولية في بي.إن.بي باريبا: "انسحاب ترامب من مفاوضات الدعم يثير مزيدا من الضبابية بشأن الاقتصاد".تأثرت أسعار النفط أيضا بزيادة أكبر من المتوقع بقليل في مخزونات الخام الأمريكية. زادت المخزونات 501 ألف برميل الأسبوع الماضي، وفقا للأرقام الحكومية، بينما توقع المحللون في استطلاع أجرته رويترز أن ترتفع 294 ألف برميل.