أحمد موسى يرد على نتنياهو: «عندنا بنطلونات العساكر الإسرائيلية» (فيديو)

رد الإعلامي أحمد موسى، على استفزازات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنياميين نتنياهو، وتغردياته باللغة العربية التي ادعى فيها أن إسرائييل فازت في حرب أكتوبر، قائلا: «رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إبان حرب أكتوبر اعترف أن بلاده لم تستطع هزيمة مصر أو إخضاع جيشها خلال المعركة».



