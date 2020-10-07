أحمد موسى يرد على نتنياهو: «عندنا بنطلونات العساكر الإسرائيلية» (فيديو)
الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 10:04 م
رد الإعلامي أحمد موسى، على استفزازات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنياميين نتنياهو، وتغردياته باللغة العربية التي ادعى فيها أن إسرائييل فازت في حرب أكتوبر، قائلا: «رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إبان حرب أكتوبر اعترف أن بلاده لم تستطع هزيمة مصر أو إخضاع جيشها خلال المعركة».
وأضاف موسى، خلال تقديم برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «حديث رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يرد على تصريحات نتنياهو حول أكتوبر، نتنياهو لديه أوهام، ونسي إننا أخدنا بنطلونات العساكر الإسرائيلية».