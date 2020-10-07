18746 إصابة جديدة بكورونا فى فرنسا

أعلنت السلطات الفرنسية، اليوم الأربعاء، تسجيل 18746 إصابة جديدة بفيروس كورونا وهي أعلي حصيلة يومية.ذكرت ذلك قناة "فرانس 24" الفضائية في نبأ عاجل لها مساء اليوم الأربعاء.وكانت وكالة الصحة العامة في فرنسا أعلنت أمس الثلاثاء، تسجيل 10489 إصابة و65 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد.