بايدن يتقدم على ترامب في فلوريدا.. والسباق متقارب بأريزونا

أظهر استطلاع رأي أجرته مؤسسة رويترزإبسوس، اليوم الأربعاء، أن المرشح الرئاسي الديمقراطي جو بايدن، يتقدم على منافسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بين المرشحين المحتملين في ولاية فلوريدا، وأن السباق الانتخابي متقارب في ولاية أريزونا.وأشار الاستطلاع إلى أن بايدن نائب الرئيس السابق يتقدم بفارق أربع نقاط مئوية في فلوريدا وبفارق نقطتين مئويتين في أريزونا.وكانت نتائج المرشحين متقاربة فعليا في فلوريدا وأريزونا في الأسبوع الماضي.وتستطلع رويترزإبسوس آراء الناخبين المحتملين في ولايات ويسكونسن وبنسلفانيا وميشيجان ونورث كارولاينا وفلوريدا وأريزونا، وهي ولايات سيكون لها دور حاسم في تحديد ما إذا كان ترامب سيظل في البيت الأبيض أم أن بايدن سيطيح به في الانتخابات المقررة في 3 نوفمبر.