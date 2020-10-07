العراق: اعتقال 14 داعشيًا بعملية أمنية شرق الموصل

أفاد مصدر أمني بمحافظة نينوى العراقية، مساء اليوم الأربعاء، باعتقال 14 عنصرا من تنظيم داعش الإرهابي بعملية أمنية شرقي الموصل 400 كم شمال بغداد.وقال النقيب خالد وليد، من شرطة نينوى إن "القوات الأمنية اعتقلت اليوم 14 داعشيا على خلفية ورود معلومات استخباراتية أفادت بتسلل أفراد من عصابات داعش إلى منطقتي كوكجيلي وبازويا شرقي الموصل، والقوات الأمنية اقتادت المعتقلين إلى مقر قيادة شرطة نينوى للتحقيق معهم، وتقديمهم للقضاء العراقي بعد مصادرة أسلحة خفيفة وكاتمة للصوت كانت بحوزتهم ".وما زالت مناطق عديدة من محافظة نينوى تشهد نشاطا لعناصر داعش الذين ينفذون عمليات اختطاف وقتل وتفجيرات ضد القوات العراقية والمدنيين على الرغم من إعلان الحكومة العراقية، قبل أكثر من عامين القضاء على تنظيم داعش عسكريا.