النائب العام الليبى يأمر بالقبض على مدير مكتب محافظ المصرف المركزى

أصدر قسم التحقيقات بمكتب النائب العام في ليبيا، مساء اليوم الأربعاء، قرارا بالقبض على مدير مكتب محافظ مصرف ليبيا المركزي عبداللطيف التونسي، حسبما أفادت بوابة إفريقيا الإخبارية، في خبر عاجل، قبل دقائق.وكان مدير قسم التحقيقات بمكتب النائب العام، أصدر في وقت سابق من اليوم، قرارا بحبس رئيس مجلس إدارة الخطوط الإفريقية مصطفى معتوق بتهمة إلحاق ضرر جسيم بالمال العام.ويأتي ذلك ضمن حملة قبض تشمل جميع المسئولين والتحقيق معهم، خاصة مع تأكيد الصديق الصور سابقًا وضع مصرف ليبيا المركزي ومؤسسة الاستثمارات تحت المجهر.