إغلاق 22 منشأة طبية خاصة فى بنى سويف

أعلنت مديرية الشؤون الصحية في بني سويف، اليوم الأربعاء، غلق 22 منشأة طبية خاصة، بمراكز ناصر والواسطى لعدم استكمال التراخيص.وكلف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ببني سويف، الدكتور أحمد بغدادي مدير إدارة الطب العلاجي، والدكتور بسام رونز مدير إدارة العلاج الحر، بتشكيل لجنة للمرور على عدد من المستشفيات الخاصة بالمحافظة، لمتابعة مدى الالتزام باشتراطات مكافحة العدوى والتراخيص، والإجراءات الصحية والوقائية.ومرت اللجنة على مركز ناصر، حيث تم إغلاق 6 معامل تحاليل و12 عيادة خاصة، ومركز للأشعة، لعدم استكمال التراخيص وتم المرور على 6 عيادات خاصة بمركز الواسطى و3 معامل تحاليل ومركز طبي تخصصي ومركزين أشعة ومستشفى خاص، حيث تم غلق معملين تحاليل وعيادة خاصة لعدم استكمال التراخيص وإنذار ٤ منشآت طبية أخرى.شارك في الحملة الأطباء رباب أحمد شاكر، ومصطفى محمود، بسام أحمد فتحي، ومريم علاء، وأحمد بدوي.