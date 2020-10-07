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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

مرثا محروس: فوز الرئيس بدرع العمل التنموى دليل على تقدير العالم لإنجازاته

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 10:14 م
مرثا محروس
مرثا محروس
محمد الشريف
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أشادت مرثا محروس، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ومرشحة القائمة الوطنية من أجل مصر، بجهود مصر في المنطقة العربية والعالم أجمع، وحصول الرئيس عبدالفتاح السيسي، على "درع العمل التنموي العربي لعام ٢٠٢٠"، وهي الجائزة التي تُمنح سنويًّا من جامعة الدول العربية إلى الرموز العربية التي تقود العملية التنموية في بلادها.

وقالت مرثا محروس: "إن حصول الرئيس عبدالفتاح السيسي على مثل هذا النوع من التكريم، يعكس صورة واقعية لطبيعة المعالجة المجتمعية لقضايا البناء الاقتصادي والتنمية، والتي تهدف بالدرجة الأولى إلى تحسين الظروف المعيشية للفئات الفقيرة في المجتمعات الأكثر احتياجا، وأن عجلة الإصلاح الهيكلي والإداري والمالي في الدولة المصرية أصبحت أكثر نضجا، وذلك من خلال تكاتف الدولة المصرية، الحكومة ومنظمات المجتمع المدني، والتي أصبحت مشاركتها اليوم، علامة بارزة من علامات نهوض وتقدم المجتمعات".

وأكدت مرثا محروس أن هذه الجائزة تعد مؤشرا ودليلا على تقدير العالم لإنجازات الرئيس السيسي وعظم تأثير مصر في المنطقة العربية.

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