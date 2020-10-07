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الأربعاء 07 أكتوبر 2020 الموافق 20 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إنشاء موقف عمومي للسيارات فى كفر شكر

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 08:57 م
اللواء هشام رفعت
اللواء هشام رفعت
كتب صلاح حسنى
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أكد اللواء هشام رفعت رئيس مركز ومدينة كفر شكر أنه تم إدراج إنشاء مقترح مجمع مواقف بمدينة كفر شكر فى مساحة أرض بالإدارة الزراعية بطريق بنها المنصورة، مشيرا إلى أنها تبعد عن مدخل المدينة ما يقرب من 300 متر تقريبا بهدف خدمة وراحة المواطنين وأصحاب السيارات.

وأضاف رفعت فى تصريحات صحفية أنه يوجد عدد 2 موقف عشوائي بالمدينة بالبر الشرقي والبر الغربي وبهما عدد 6 خطوط بإجمالي 261 سيارة مخصصة لنقل الركاب إلى عدد من المناطق الحيوية داخل وخارج المحافظة والتى من شأنها التسهيل على الطلاب والمسافرون تنفيذا لتعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

وأوضح رئيس المركز والمدينة أن فكرة نقل الموقف الحالي الكائن في مدخل المدينة ويسبب فى تكدس مرورى وزحام للمواطنين بطريق بنها المنصورة، مشيرا أنه سيتم تطوير ونقل الموقف العمومى لسيارات المدينة ضمن تكليفات فخامة رئيس الجمهورية بضرورة الاهتمام بكافة الخدمات والمرافق والمشروعات الخدمية المقدمة للمواطنين للارتقاء بمستواهم وتحسين الأوضاع المعيشية لهم فى شتى المجالات.

وأوضح رفعت أن الموقف العمومى المقرر إنشاؤه بمساحة أرض بالإدارة الزراعية بطريق بنها المنصورة سوف يقضي على الزحام والتكدسات المرورية بمدخل المدينة وبخدمة المواطنين وأصحاب السيارات والمسافرون قائلا أننا نبذل قصارى جهدنا للارتقاء بمستوى الخدمات المعيشية للمواطنين وتطوير واكتمال كافة الخدمات والمرافق بالمدينة والقرى.

يذكر أن مدينة كفر شكر المدينة الوحيدة على مستوى محافظة القليوبية بدون موقف عمومي للسيارات وتشهد عشوائية كبيرة وفوضى مرورية بمدخل المدينة بسبب المواقف العشوائية والتوك التوك الذى يغلق مدخل المدينة ويغضب المواطنين حيث إنه كان يوجد بروتوكول بين محافظة القليوبية وزارة الزراعة لإقامة موقف المدينة فى مكان الإدارة الزراعية وتم وضع حجر الأساس فى عام 2008 ولكن دون جدوى حتى الآن.

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