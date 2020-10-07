العاهل الأردنى يكلف بشر الخصاونة بتشكيل حكومة جديدة

كلف العاهل الأردني عبدالله الثاني، الأربعاء، الدكتور بشر هاني الخصاونة بتشكيل حكومة جديدة، خلفًا لحكومة الدكتور عمر الرزاز، الذي أعلن استقالته الأسبوع الماضي.وفي 27 سبتمبر الماضي، قرر العاهل الأردني حل مجلس النواب الحالي تمهيدًا لإجراء انتخابات تشريعية في العاشر من نوفمبر المقبل مع انقضاء 4 سنوات من عمر المجلس الحالي، إذ تجرى الانتخابات وفق الدستور مرة واحدة كل أربع سنوات.كما توجب الفقرة الثانية من المادة الرابعة والسبعين من الدستور الأردني على الحكومة تقديم استقالتها خلال أسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها تشكيل الحكومة التي تليها.إلى ذلك، أعلنت الهيئة المستقلة للانتخابات بالأردن في 29 يوليو تحديد العاشر من نوفمبر المقبل موعدًا لإجراء اقتراع نيابي مع انتهاء دورة المجلس الحالي.