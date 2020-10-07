رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 07 أكتوبر 2020 الموافق 20 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير التعليم يعتمد نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 08:41 م
الدكتور طارق شوقي
الدكتور طارق شوقي
نورهان عبدالرحمن
طباعة
اعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الأربعاء، نتيجة الدور الثاني لطلبة الدبلومات الفنية للعام الدراسي 20202019، حيث بلغ عدد الطلاب الذين حضروا امتحان الدور الثاني هذا العام لجَميع النوعيات (نظام الخمس سنوات - نظام الثلاث سنوات) 236 ألفًا و598 طالبطالبة.

وبلغت نسبة النجاح للطلاب في نظام الثلاث سنوات (التجاري، والفندقي، والزراعي، والصناعي) في الدور الثاني 92.58%، وبذلك قد تكون بلغت نسبة النجاح في الدورين (الأول والثاني) لطلبة الدبلومات الفنية في نظام الثلاث سنوات 89.36% بزيادة عن العام الماضي قدرها 0.03%.

كما بلغت نسبة النجاح بمدارس التعليم والتدريب المزدوج (تجاري ـ فندقي ـ زراعي ـ صناعي) في الدور الثاني 97.17%، وبذلك قد تكون بلغت نسبة النجاح في الدورين (الأول والثاني) لطلبة الدبلومات الفنية في مدارس التعليم والتدريب المزدوج 98.57% بزيادة عن العام الماضي قدرها 1.94%.

وبلغت نسبة النجاح بمدارس الإعداد المهني (فندقي ـ زراعي ـ صناعي) في الدور الثاني 90.13%، وبذلك قد تكون بلغت نسبة النجاح في الدورين (الأول والثاني) لطلبة الدبلومات الفنية في مدارس الإعداد المهني 82.71% بزيادة عن العام الماضي قدرها 2.20%.

وبلغت نسبة النجاح للطلاب في نظام الخمس سنوات (التجاري، والفندقي، والزراعي، والصناعي) في الدور الثاني 98.43%، وبذلك قد تكون بلغت نسبة النجاح في الدورين (الأول والثاني) لطلبة الدبلومات الفنية في نظام الخمس سنوات 98.74% بزيادة عن العام الماضي قدرها 2.82%.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أمطار رعدية وشبورة.. تفاصيل طقس الخميس

«الكابتن» يكشف كواليس تحقيقات الخطيب فى إصابة محمد محمود والمتسبب فيها

تابع.. موقع وزارة القوى العاملة 2020 للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2020.. اللينك وخطوات الاستعلام عبر الموقع الرسمي

الصور

image description

حريق ضخم فى عقار سكنى بدمياط

image description

محافظ أسيوط يتفقد محطة المعالجة الثلاثية لمشروع صرف صحي أبنوب والفتح

image description

صرف 1500 جنيه للعاملين بجامعة أسيوط

image description

تنفيذ تجربة إخماد حريق بـ«أسيوط لتكرير البترول»

image description

طوارئ بمستشفيات أسيوط الجامعية قبل بدء الدراسة تحسبا لموجة كورونا

الأكثر قراءة

الجهاز الطبى فى الأهلى: فايلر وراء إصابة محمد محمود الجديدة

تابع.. موقع وزارة القوى العاملة 2020 للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

الحكومة توافق على 6 قرارات جديدة

الدبلومات الفنية 2020.. رابط نتيجة الثانوية الصناعية برقم الجلوس 2020 الدور الثاني

إنفوجراف

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

نجم الساعة

سيرين عبدالنور: أنتظر النص المناسب للعودة إلى مصر

منوعات

الجهاز الطبى فى الأهلى: فايلر وراء إصابة محمد محمود الجديدة

موعد دفع فاتورة التليفون الارضي 2020.. الرابط وطرق الدفع

نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2020.. اللينك وخطوات الاستعلام عبر الموقع الرسمي

بـ 31 مليون دولار.. بيع أغلى هيكل ديناصور في العالم

أيام زمان

«إذا عرض علىّ دور سأحلق لحيتى فورًا».. اعترافات حسن يوسف

حكايات المقاهي والشيشة بين جمال الغيطاني والأدباء

«يلبس الجلابية ويروح الزرع».. والدة أمل دنقل تكشف وجهه الآخر

فنانة الأدوار الثانية.. زهرة العلا تزوجت 4 مرات واعتزلت بسبب جلطة

مقالات الرأي
أحمد بهاء الدين شعبان
الجيل الذى حارب من أجل الحرب
جلال حمام
الحق ما شهدت به مؤسسات المال العالمية
صفوت البياضي
«كورونا» وحالنا وماذا بعد
خالد عكاشة
هل لنا أن نخاف مثلهم؟
المزيد

الثقافة

بدء فعاليات أمسية بـ«الأعلى للثقافة» للاحتفاء بدولة الصين (فيديو)

معنية بالأدب والفن.. «الثقافة» تدشن الإصدار الثاني من «الكرمة»

منها «الضليل».. 4 كتب جديدة عن مشروع النشر بقصور الثقافة

عبده: تولي «القومية للتوزيع» الشحن للمعارض الداخلية يوفر 30% على الناشرين