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الأربعاء 07 أكتوبر 2020 الموافق 20 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ألمانيا تضيف بلدين عربيين لقائمة مناطق خطر عدوى كورونا

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 08:35 م
جريدة الدستور
وكالات
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أضافت ألمانيا عددا من الدول إلى قائمة مناطق الخطر فيما يتعلق بتفشي فيروس كورونا، مما يلزم العائدين من هذه البلدان بدخول الحجر الصحي حتى تثبت الفحوص خلوهم من الفيروس.

وأعلنت ألمانيا، أن تونس والأردن وجورجيا ورومانيا من مناطق الخطر.

ونشر معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية تقييمه الأخير على موقعه الإلكتروني، اليوم الأربعاء، وأضيفت مناطق في دول أخرى للقائمة بما في ذلك هولندا وبلغاريا وكرواتيا وليتوانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا والمجر، وحذف اسم جزيرة كورسيكا الفرنسية من القائمة، بحسب ما نقلت "رويترز".

وتعتبر ألمانيا أي منطقة من مناطق الخطر عندما يتجاوز عدد حالات العدوى بكورونا فيها 50 لكل مئة ألف ساكن على مدى سبعة أيام.

وقالت المستشارة أنجيلا ميركل، يوم الثلاثاء: إن "ألمانيا ستقيد حجم التجمعات وتفرض غرامات على من يستهينون بضوابط المتابعة"، وذلك في إطار جهود كبح انتشار فيروس كورونا خلال فصلي الخريف والشتاء.

وأضافت بعد مؤتمر مع قادة ولايات ألمانيا الست عشرة، إن "هذه القيود ستفرض تجنبا لفرض عزل عام جديد في أنحاء البلاد بأي تكلفة"، مشيرة إلى أن "الحفاظ على الاقتصاد له الأولوية".

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