إصابة 6 أشخاص إثر اندلاع حريق في ترسانة عسكرية روسية

قال مسؤولون في موسكو، إن 6 أشخاص على الأقل أصيبوا إثر اندلاع حريق في ترسانة عسكرية غربي روسيا اليوم الأربعاء، نجم عنه انفجاراتٌ كبيرة.وأضاف المسؤولون، حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية اليوم: أن آلاف السكان في القرى القريبة تم إجلاؤهم بعد وقوع الحادث.وأوضحت السلطات الروسية: أن النيران اندلعت في ترسانة أسلحة بمنطقة ريزان في الكيان الفدرالي الروسي ريازان أوبلاست غربي البلاد وانفجرت الذخائر نتيجة حرائق الأعشاب.وقالت "إيه بي سي": إن لقطات فيديو أظهرت الدخان يتصاعد عاليًا وأن الانفجارات القوية هزت المنطقة الواقعة على بعد ما يقرب من 250 كيلومترا جنوب شرق موسكو.ومن جانبها، نشرت وزارة الدفاع الروسية 189 جنديا مدعومين بـ 4 طائرات إطفاء و3 مروحيات وطائرات مسيرة للمساعدة في احتواء الحرائق.