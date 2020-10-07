موسكو: البيان الألمانى الفرنسى بشأن قضية نافالنى غير مقبول

شجبت روسيا الأربعاء، بيانا صادرا عن وزيري خارجية فرنسا وألمانيا اتهما فيه موسكو مباشرة في قضية تسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني، معلنين نيتهما اقتراح فرض عقوبات أوروبية على موسكو.وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في بيان: "إعلان الوزيرين غير مقبول سواء في المضمون أو في اللهجة ويؤشر إلى عدم رغبة باريس وبرلين مطلقا في النظر في الوقائع" متهمة البلدين بإطلاق "تهديدات ومحاولات لابتزازنا".