بدء فعاليات أمسية بـ«الأعلى للثقافة» للاحتفاء بدولة الصين (فيديو)
الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 09:10 م
حسام الضمرانيطباعة
بدأت منذ قليل، فعاليات الأمسية الثانية من سلسلة أمسيات مبادرة "علاقات ثقافية" والتى يتم الاحتفاء فيها بدولة الصين، بالمركز الأعلى للثقافة، وذلك بحضور كل من الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، والدكتورة سعاد شوقي رئيسة قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، والسفير لياو ليتشيانج سفير الصين بالقاهرة؛ وتحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية.
وتتضمن الأمسية كلمة السفير مجدي عامر، سفير مصر الأسبق بالصين مساعد وزير الخارجية الأسبق، والدكتور محسن فرجانى أستاذ اللغة الصينية بكلية الألسن وعضو لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة، والدكتور الصاوي الصاوي أستاذ الفلسفة بجامعة بنها وعضو لجنة الفلسفة بالمجلس الأعلى للثقافة،
ويدير الندوة الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس. اضغط
وتتضمن الأمسية كلمة السفير مجدي عامر، سفير مصر الأسبق بالصين مساعد وزير الخارجية الأسبق، والدكتور محسن فرجانى أستاذ اللغة الصينية بكلية الألسن وعضو لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة، والدكتور الصاوي الصاوي أستاذ الفلسفة بجامعة بنها وعضو لجنة الفلسفة بالمجلس الأعلى للثقافة،
ويدير الندوة الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس. اضغط