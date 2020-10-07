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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

بدء فعاليات أمسية بـ«الأعلى للثقافة» للاحتفاء بدولة الصين (فيديو)

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 09:10 م
الأعلى للثقافة
الأعلى للثقافة
حسام الضمراني
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بدأت منذ قليل، فعاليات الأمسية الثانية من سلسلة أمسيات مبادرة "علاقات ثقافية" والتى يتم الاحتفاء فيها بدولة الصين، بالمركز الأعلى للثقافة، وذلك بحضور كل من الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، والدكتورة سعاد شوقي رئيسة قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، والسفير لياو ليتشيانج سفير الصين بالقاهرة؛ وتحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية.

وتتضمن الأمسية كلمة السفير مجدي عامر، سفير مصر الأسبق بالصين مساعد وزير الخارجية الأسبق، والدكتور محسن فرجانى أستاذ اللغة الصينية بكلية الألسن وعضو لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة، والدكتور الصاوي الصاوي أستاذ الفلسفة بجامعة بنها وعضو لجنة الفلسفة بالمجلس الأعلى للثقافة،
ويدير الندوة الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس. اضغط

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