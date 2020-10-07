إحالة سيدة وزوجها للجنايات بتهمة ترويج المخدرات بالسلام

أمرت نيابة السلام، اليوم الأربعاء، بإحالة سيدة وزوجها لمحكمة الجنايات لاتهامهما بترويج المواد المخدرة والشروع في قتل شخص اعترض بيعهما للمواد المخدرة أمام منزله.وذكر قرار الإحالة أن المتهمين هما "ريهام.ع"، و"حسام. ر"، وعثر بحوزتهما على كمية من مخدر الاستروكس وزنت ٨٠٠ جرام، و٤٦٠ قطعة حشيش وأقرا بترويجهما المواد المخدرة بقصد التربح والكسب غير المشروع.كما أقروا بتعديهم على "عصام. س" بآلة حادة حتى أصيب بكسر بالجمجمة لاعتراضه على بيعهما المواد المخدرة أمام محل سكنه.وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة السلام يفيد بقيام عاطل وزوجته بالتعدى على أحد الأشخاص بآلة حادة لاعتراضه على ترويجهما المواد المخدرة أمام محل سكنه، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهما وبسؤالهما أقرا بارتكاب الواقعة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.