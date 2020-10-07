نجلاء بدر: 20 ساعة تصوير يوميًا لحكاية «أبيض وردى»

اقتربت الفنانة نجلاء بدر، على الانتهاء من تصوير مشاهدها في أحداث حكاية "أبيض وردي" ضمن حكايات مسلسل "إلا أنا" والمقرر عرضها خلال الأيام المقبلة.وقالت نجلاء بدر في تصريح خاص لـ"الدستور"، إن مريم الأحمدي مخرجة حكاية "أبيض وردي" تكثف حاليا عدد ساعات التصوير استعدادا لعرض المسلسل الأيام المقبلة، مشيرة إلى أن التصوير يستمر يوميا لأكثر من 20 ساعة.حكاية "لازم أعيش" تأليف نجلاء الحدينى، وإخراج مريم أحمدى، بطولة جميلة عوض، نجلاء بدر، أحمد خالد صالح، خالد أنور وسلمى أبوضيف، فراس سعيد، باسم مغنية، سلوى محمد على، والحكاية هى السادسة والأخيرة من مسلسل "إلا أنا" الذى تقف على إنتاجه شركة أروما للمنتج تامر مرتضى بشراكة مع المتحدة للخدمات الإعلامية ويعرض على شاشة dmc."إلا أنا" قصة الكاتب يسرى الفخرانى، ويتألف من 6 حكايات مستقلة مستوحاة من قصص وأحداث واقعية، يضم المسلسل 6 بطلات، وكل حكاية 10 حلقات ولكل حكاية مؤلف ومخرج وبطلة، ويناقش المسلسل العديد من القضايا التي تهم المرأة مثل نظرة المجتمع الشرقي للمرأة المطلقة وكفاح المرأة من أجل ذاتها وأولادها.