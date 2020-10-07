روسيا: الوضع الوبائي يزداد تعقيدًا

أكدت رئيسة هيئة حقوق المستهلك الروسي، أنًا بوبوفا، أن الوضع الوبائي في روسيا يزداد تعقيدا، مشيرة إلى أن هناك زيادة في أعداد الإصابات بفيروس "كورونا" في 60 إقليمًا روسيًا.وقالت بوبوفا في مقابلة مع قناة "روسيا ــ 1" اليوم الأربعاء: "من الواضح جدا أن الوضع الوبائي في روسيا يزداد تعقيدا، ونحن مستعدون لذلك".وأضافت: "هناك زيادة في الإصابات في 60 إقليما روسيا، بينما هناك استقرار في 20 إقليما وفي بعضها يتجه عدد الإصابات للانخفاض".وكان عمدة العاصمة الروسية موسكو سيرجي سوبيانين أعلن في وقت سابق، أن الوضع مع فيروس "كورونا" المستجد يصبح أكثر صعوبة يوما بعد يوم مع استمرار زيادة عدد الإصابات.وقال سوبيانين في تصريحات بهذا الشأن: "الوضع بشأن فيروس كورونا المستجد يصبح يوما بعد يوم أكثر تعقيدًا وأكثر مأساوية".