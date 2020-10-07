تحريات سقوط عنتيل الجيزة: «يحتفظ بفيديوهات عشيقاته لابتزازهن»

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة، ملابسات ضبط عنتيل جديد يبتز السيدات اللاتي ارتبط بهن بعلاقة غير شرعية بفيديوهات مصورة، أثناء ممارسة الرذيلة.وتبين من التحريات بقيادة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، واللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، أن المتهم في العقد الثالث من العمر، وتم إلقاء القبض عليه بمدينة أوسيم، وضبط بحوزته هاتف محمول يحمل عدد من الفيديوهات لـ٤ أو ٥ سيدات في أوضاع خادشة ومخلة.وأضافت التحريات أن المتهم ارتبط بعلاقة عاطفية تطورت لعلاقات جنسية مع السيدات، ويحتفظ بتلك المقاطع التي صورها لهن دون علمهن كضمان له ويستخدمها لابتزاز أي منهن في حال رغبتها بالانفصال عنه أو قطع علاقتهما.ونجحت قوة أمنية برئاسة العميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة والعقيد أحمد الوليلي مفتش المباحث في ضبط المتهم وإحالته للنيابة العامة للتحقيق.