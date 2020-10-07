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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الإسكندرية يبحث مع رئيس وفد الاتحاد الأوروبي تعزيز التعاون

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 08:09 م
اللواء محمد الشريف
اللواء محمد الشريف
هبه عويضه
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استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بمكتبه اليوم، السفير كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، لبحث تعزيز سبل التعاون بين الجانبين.

رحب المحافظ بزيارة السفير إلي الإسكندرية والتي تعد الزيارة الأولى له متمنيا إقامة طيبة على أرض الإسكندرية. كما رحب بتعزيز أى تعاون بين الطرفين لافتا أن المحافظة على استعدادًا تام في التعاون مع الإتحاد الأوروبي في كافة المجالات وعلى رأسها الأنشطة الإستثمارية.

وتناول اللقاء الحديث عن التحديات التي تواجهها الإسكندرية في المجالات المختلفة كالتعليم والصحة وتوفير مساكن للمواطنين. وتم الحديث عن المشروعات القومية الكبري التي تم تنفيذها بالمحافظة وعلى رأسها مشروع تطوير محور المحمودية والذي ضخ العديد من الطرق المرورية بالإضافة إلى الكبارى التى حلت الكثير من المشاكل المرورية فى الإسكندرية.

وعن مشروع ترام المدينة، أوضح المحافظ أنه تم تجديد عربة ترام تعود إلى عام 1931 بلجيكية الصنع وعربات أخرى من إنتاج 2020 بالإضافة إلى عربة تضم غرف زجاجية للعائلات للحد من إنتشار فيروس كورونا، لافتا أن السكندريين يعشقون ترام المدينة حيث إنها تُعد من التُراث السكندري. هذا فضلا عن إن الدولة تتجه لتعزيز وتطوير النقل الجماعي للحد من الاختناقات المرورية.

وفيما يتعلق بالإجراءات الخاصة للحد من انتشار جائحة كورونا لجذب السياحة؛ فقد أكد الشريف أن الإجراءات الإحترازية التي تتخذها المحافظة تطبق بشكل صارم فى المطار والفنادق، مشيرًا إلى أن والمواطنين السكندريين ملتزمون بتطبيقها بشكل جيد.

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