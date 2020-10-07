رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 07 أكتوبر 2020 الموافق 20 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أحمد الخولي رئيسا لقطاع الاستثمار وإدارة الأموال بهيئة البريد

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 08:06 م
جريدة الدستور
طارق عتمان
طباعة
أصدر اليوم الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد قرارا بتعيين أحمد محمد فؤاد الخولي رئيسًا لقطاع الاستثمار وإدارة الأموال بالهيئة.

ويتمتع أحمد محمد فؤاد الخولي بخبرة كبيرة في القطاع المصرفي ومجالات الاستثمار وإدارة المحافظ المالية تصل إلى ٣٥ عامًا تقلد خلالها العديد من المناصب وساهم بخبراته العلمية والعملية بالقطاع المصرفي في تطوير نظم العمل داخل العديد من البنوك والمؤسسات المالية والشركات.

جدير بالذكر أن أحمد محمد فؤاد الخولي حاصل على بكالوريوس في الإدارة تخصص إدارة الأعمال وماجستير في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية وشغل العديد من المناصب الهامة في القطاع المصرفي منها مسئول الأسواق المالية والعملات الأجنبية بالمصرف العربي الدولي ورئيس قسم تسويق الخزانة ببنك قطر الوطني ومسئول عن المحافظ والأوراق المالية بشركة القاهرة لإدارة المحافظ المالية ومسئول قطاع الخزانة بالبنك المصري البريطاني HSBC ورئيس قطاع الخزانة ببنك BNP Paribas ورئيس قطاع الاستثمار بـ Finclear – Dubai ومدير تسويق الخزانة بالبنك الاهلي المتحد ومدير عام لقطاع الخزانة وقطاع المراسلين بالمصرف المتحد ورئيس قطاع الخزانة ببنك التعمير والإسكان.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تفاصيل مصرع وإصابة 12 فى انقلاب «ميكروباص الرماية»

الحكومة توافق على 6 قرارات جديدة

«شائعة اختفاء فتاة الإسكندرية».. خلاف بين طالبة وأهلها وراء تركها المنزل

تأكيدا لـ«الدستور».. تثبيت أسعار البنزين بأنواعه الثلاثة

الصور

image description

حريق ضخم فى عقار سكنى بدمياط

image description

محافظ أسيوط يتفقد محطة المعالجة الثلاثية لمشروع صرف صحي أبنوب والفتح

image description

صرف 1500 جنيه للعاملين بجامعة أسيوط

image description

تنفيذ تجربة إخماد حريق بـ«أسيوط لتكرير البترول»

image description

طوارئ بمستشفيات أسيوط الجامعية قبل بدء الدراسة تحسبا لموجة كورونا

الأكثر قراءة

الجهاز الطبى فى الأهلى: فايلر وراء إصابة محمد محمود الجديدة

تابع.. موقع وزارة القوى العاملة 2020 للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

الحكومة توافق على 6 قرارات جديدة

الدبلومات الفنية 2020.. رابط نتيجة الثانوية الصناعية برقم الجلوس 2020 الدور الثاني

إنفوجراف

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

نجم الساعة

سيرين عبدالنور: أنتظر النص المناسب للعودة إلى مصر

منوعات

الجهاز الطبى فى الأهلى: فايلر وراء إصابة محمد محمود الجديدة

موعد دفع فاتورة التليفون الارضي 2020.. الرابط وطرق الدفع

نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2020.. اللينك وخطوات الاستعلام عبر الموقع الرسمي

بـ 31 مليون دولار.. بيع أغلى هيكل ديناصور في العالم

أيام زمان

«إذا عرض علىّ دور سأحلق لحيتى فورًا».. اعترافات حسن يوسف

حكايات المقاهي والشيشة بين جمال الغيطاني والأدباء

«يلبس الجلابية ويروح الزرع».. والدة أمل دنقل تكشف وجهه الآخر

فنانة الأدوار الثانية.. زهرة العلا تزوجت 4 مرات واعتزلت بسبب جلطة

مقالات الرأي
أحمد بهاء الدين شعبان
الجيل الذى حارب من أجل الحرب
جلال حمام
الحق ما شهدت به مؤسسات المال العالمية
صفوت البياضي
«كورونا» وحالنا وماذا بعد
خالد عكاشة
هل لنا أن نخاف مثلهم؟
المزيد

الثقافة

بدء فعاليات أمسية بـ«الأعلى للثقافة» للاحتفاء بدولة الصين (فيديو)

معنية بالأدب والفن.. «الثقافة» تدشن الإصدار الثاني من «الكرمة»

منها «الضليل».. 4 كتب جديدة عن مشروع النشر بقصور الثقافة

عبده: تولي «القومية للتوزيع» الشحن للمعارض الداخلية يوفر 30% على الناشرين