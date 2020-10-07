الإنسان الشبكى.. كيف تسيطرالتكنولوجيا على كل شىء الآن؟

من الهرمية إلى الشبكية



آفاق جديدة فى شتى المجالات



إعادة النظر فى القيم السائدة



من الصناعة إلى المعرفة



من التلقى إلى المشاركة



التحولات السياسية



الساحة والبرج



لم يعد الحديث عن هيمنة التكنولوجيا على كل مناحى الحياة حديثًا استباقيًا أو نظريًا، فالعجلة التكنولوجية تدور بأسرع مما هو متوقع وتُغير مع دورانها شتى أنماط الحياة المألوفة والمتعارف عليها. وفى ظل وباء كورونا المستجد الذى ضرب العالم أجمع منذ شهور تبيّن بعض ملامح ذلك التأثير وتلك الأهمية التى تحملها وستحملها التكنولوجيا مستقبلًا إلى الحد الذى تتعزز معه التوقعات بـأنه فى غضون سنوات ستتغير ملامح العالم على مستويات تنظيمية ومؤسساتية، وكذلك على مستوى الأفكار والقيم المتبناة. كان عالم الاجتماع البولندى زيجمونت باومان متشائمًا إزاء تأثير التكنولوجيا على الحياة الإنسانية. ففى كتابه «المراقبة السائلة» اعتبر أن التقنية حولت الإنسان إلى شىء لم يعد بالإمكان تعريفه سوى بمجموع البيانات الواصفة له، ونظرًا لأن العديد من التغيرات التى قد تنجم مستقبلًا عن المجتمع الشبكى الذى يفرض وجوده يومًا بعد الآخر، تأتى أهمية الكتابات حول المنظومة الاجتماعية والثقافية والتشكلات السياسية والاجتماعية والثقافية المتوقعة مستقبلًا فى ظل الحضور التكنولوجى الباذخ للوصول إلى أفكار وبرامج تعزز من إيجابية التشكل الشبكى المتنامى وتُحد من سلبياته.الدول والمجتمعات فى عصر اقتصاد المعرفةفى كتابه الصادر حديثًا عن «دار الآن ناشرون وموزعون» بالأردن «من الهرمية إلى الشبكية.. وجهة الدول والمجتمعات فى عصر اقتصاد المعرفة» ينطلق الباحث الأردنى إبراهيم غرايبة من خلال نظرة بانورامية فى تاريخ التقدم الإنسانى، بدءًا من المجتمعات القديمة والبدائية وصولًا إلى العصر الحديث الذى ترسم التغيرات التكنولوجية ملامحه، ليُبيّن تأثير تلك الحاجة الإنسانية لتحسين ظروف البقاء على التغيرات المجتمعية فى كل عصر.أدت تقنية المعلومات والاتصالات إلى نمط الحياة الشبكى وقوضت الهرم الذى ظل رمزًا وفلسفة ومنهاجًا. فبعد أن كانت الحكومات والنخب والإدارات العليا فى الشركات والمؤسسات تملك المعلومات وتتحكم فى طريقة بثها وتدفقها، صارت المعلومات اليوم تصل عبر الإنترنت والأقمار الصناعية إلى أى شخص مهما كان موقعه فى المجتمع والدولة. كما أن الشبكية تتحول إلى فلسفة فى الحياة والإدارة والسياسة والثقافة بديلة للهرمية القائمة أو التى كانت قائمة، فالناس فى تعاملهم الشامل مع الشبكات للتعليم والتواصل يستبدلون بنظامهم الهرمى التاريخى فى الحياة نظامًا شبكيًا قائمًا على المساواة والمشاركة المتحققة فنيًا. يعتقد الكاتب أن التطبيقات الجديدة فى التقنية ستنتقل بحياة الناس الاقتصادية والاجتماعية والعلمية إلى آفاق جديدة، وستطرأ عليها تغيرات جوهرية فينقرض جزء منها وتزداد أهمية أجزاء أخرى، وتتغير صيغ الإدارة والعلاقات والقيم والبنى التنظيمية والتشريعات والأنظمة، كما يعاد النظر فى موقع الفرد ودوره فى إدارة وتنظيم الأعمال والمصالح والقيم والأفكار، ففى حين كان الفرد فى مرحلة التنظيم المركزى للدول والمجتمعات يشكل مكونًا غير متميز فى السياقات والمكونات الاجتماعية والمؤسسية، يشارك الفرد اليوم فى ظل الشبكية ويتلقى بصفته فردًا مستقلًا عن انتمائه المهنى أو الأسرى أو المؤسسى ويتحمل وحده مستقلًا مسئولية أفكاره ومعتقداته.هناك العديد من التحولات الفكرية فى عصر الشبكية، فقيم العدالة والحرية المؤسسة للحضارة الإنسانية تتعرض أكثر من أى فترة ماضية لإعادة البحث والتأمل، وتتبعها مراجعات عميقة للمجال العام المنظم لتفاعل الثقافات والأفكار والقيم. يقول الكاتب: ربما يكون أسلوب الحياة الذى يسلكه الجيل الجديد أهم الأدوات لتخمين المشهد المستقبلى، يغلب على الجيل الجديد عدم الالتزام بقواعد وتقاليد محددة فى الطعام واللباس والنوم والاستيقاظ والعلاقات الاجتماعية والعمل، ليس بمعنى رفض الثقافة الاجتماعية السائدة، لكنه أيضًا يراجع ويتأمل، كما أنه يطلع على أساليب حياة وثقافات أخرى ويشارك فيها. ويشير إلى أنه يمكن الحديث عن اتجاهين فى التأسيس للثقافة وأسلوب الحياة: أولهما عدم وجود قواعد محددة ومتوقعة للسلوك، الثانى هو العولمة الثقافية، إذ يرى أن العولمة بمعنى الهيمنة أو التنميط للأمم والمجتمعات قد تراجعت وحلت محلها عولمة اجتماعية تقوم على عدم اليقين، بمعنى أن كل فكرة يمكن أن تكون صوابًا أو خطأ ومن ثم يجب أن تأخذ حقها فى التجربة والبقاء. وعلى صعيد القيم، تحتل الفردانية قيمة عليا كبديل عن المجتمعية ليعمل التنظيم الاجتماعى والأخلاقى من خلال ثقافة شبكية مفتوحة لا تخضع لمجتمع ولا لمؤسسة، وتسود قيم الثقة والإتقان كمرجعية عامة، كما تصعد المساواة بين الناس لتقترب من المثالية. وتجعل الشبكية بما تتيحه من مجالات واسعة للعمل الثقة هى المنظم الأساسى للحياة، ومن ثم تكون الأخلاق بما هى عمليات عقلانية أن يتحرر الإنسان من الخوف ويدير احتياجاته الأساسية وفق التقدير العقلانى للحياة والبقاء والارتقاء بالحياة.أنشأت الشبكية فى الاتصالات فرصًا مختلفة للعمل والتأثير، فالعمل لم يعد مرتبطًا بالمكان، لكنه يهاجر عبر الشبكة إلى أى مكان، فالإنسان اليوم ينشئ موارد وأعمالًا وفرصًا جديدة ويحسن حياته ثم يستقل بنفسه ليجعل من بيته وذاته مجالًا للعمل والتواصل والتأثير والتعلم والمشاركة. وبناء عليه، فإن العالم اليوم يواجه تحديات فى تشكيل المؤسسات والاتجاهات التعليمية وفق فرص المرحلة الجديدة فى التقنية والأسواق والمؤسسات، وهو ما يعزز الحاجة إلى تطوير المهارات الإنسانية والمعرفية العامة، مثل الإبداع والتفكير النقدى والحر والفلسفة والفنون والآداب. فثمة اتجاهان فى الأعمال والصناعات فى الفترة الراهنة: تقليل الكلفة وزيادة الذكاء ومستوى التكنولوجيا فى الأعمال والخدمات، وتتبع ذلك أنظمة التعليم والتدريب والعمل والاستثمار كما تنشأ متوالية بلا حدود من المشروعات والأعمال.نظرًا لما باتت الشبكات تشكله كقوى محركة للحياة الفردية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية، فإن شبكات الإنترنت والاتصالات صارت ساحة مهمة ومستهدفة للأنظمة السياسية والجماعات المختلفة والخارجين على القانون، بالإضافة إلى الأغلبية من مستهدفى التواصل والتعليم والمعرفة والمعلومات والتسلية والتسويق.ويقترح الكاتب فى سبيل حماية هذه الأعمال التضامن الشبكى لأجل تفعيلها إيجابيًا وحماية الناس والمستخدمين والمجتمعات والأطفال، ولا يمكن ذلك برأيه إلا بوعى وتضامن جماعى وسلوك فردى فى الشبكة يحول المتطفلين والمتعصبين إلى جماعات محظورة عمليًا، ويوضح: تنشأ المجتمعات والدول والعلاقات والطبقات والحروب والصراعات، وتتشكل حول الأنظمة الاقتصادية والسياسية منظومات اجتماعية وثقافية تقوم على صيانة وتنظيم الإنجازات البشرية وتحقيق العدل والمصالح والقيم والأعراف والتقاليد والتشريعات المنظمة لحياة الناس، وهذه المنظومة الاجتماعية والثقافية تعيد تطوير وإنتاج تقنيات وأدوات الإنتاج وفق الأفكار والقيم الجديدة فيكون التقدم.وينوه الكاتب فى ختام كتابه إلى أهمية النضال لتحقيق مشاعية الإنترنت كخدمة عامة ومرفق أساسى، لا سيما بعد أن أتاحت الشبكية فرصة هائلة لتطوير التعليم والمشاركة فى الأسواق والمنجزات العالمية بتكاليف قليلة، لتكون هذه المشاعية برعاية الحكومات والشركات فى سياق مسئوليتها الاجتماعية، وتكون الخطوة التالية بناء المؤسسات الاجتماعية والمهنية والاقتصادية من خلال الشبكة لأجل التعليم والرعاية والتأثير فى السياسات والأسواق، فالمجتمعات تحتاج إلى فحص ثقافتها ومعرفتها وتطويرها لتحقيق التقدم الحضارى والاجتماعى والاقتصادى.يلفت الكاتب إلى أنه فى ظل الشبكية تطرح أسئلة ومراجعات حول ما استقرت عليه الأنظمة والأيديولوجيات السياسية فى ظل الثورة الصناعية ويعاد من جديد فهم السيادة والعقد الاجتماعى والعلاقات الدولية، وتنشأ أيضًا أيديولوجيات وقيم سياسية جديدة، وفى ظل تلك المرحلة الانتقالية، فإن الأنظمة والأيديولوجيات والطبقات السياسية ما زالت فاعلة، وإن كانت تواجه تحديات وجودية وتناضل ضد الاتجاهات الجديدة.ويستطرد الكاتب: بقدر ما أنتجت الشبكية من مساواة، فإنها تنشئ حالة من فقدان الثقة بالمنظومة السياسية القائمة، ولكنها لم تنشئ بعد عالمًا واضحًا وملموسًا فى حياة الأمم وأفكارها. فالنظرة إلى الإنترنت على أنها قوة هائلة ستسحق العناصر القديمة والعتيقة للنظام الإنسانى لم تكن دقيقة فى التطبيق العملى، فقد ظلت السلطات والتشريعات المنظمة لحياة الناس ومصالحهم والعقد الاجتماعى والثقافة وقوة المجتمعات كما كانت طوال التاريخ عوامل حاسمة فى توجيه الموارد والتقنيات وصياغتها وتنظيمها والتحكم فيها. وربما تكون الفكرة الدقيقة أن الإنترنت أثر فى سياسة السلطة والحكم والتشريع، وفى وجهة المجتمعات والموارد والعلاقات، وفى المقابل أسهمت السلطات والمجتمعات فى توجيه التقنيات ومنها الإنترنت.كتاب يحذر: الثقة فى «الشبكات» تُغرِق العالم فى الفوضى«إلى أى مدى تطرح شبكة التعقيد الاقتصادى تهديدًا لنظام الدول القومية العالمى مقارنة بالتهديد الذى طرحته مؤخرًا شبكات التعقيد السياسى على التسلسلات الهرمية السياسية المحلية المؤسسية، وعلى وجه التحديد عام ٢٠١١ فى الشرق الأوسط، وعام ٢٠١٤ فى أوكرانيا، وعام ٢٠١٥ فى البرازيل، وعام ٢٠١٦ فى بريطانيا وأمريكا؟ هل يمكن لعالم شبكى أن يحوز نظامًا؟».يطرح الأكاديمى والمؤرخ البريطانى نيل فرجسون تساؤلاته تلك فى كتابه «الساحة والبرج.. الشبكات والسلطة من الماسونيين الأحرار إلى فيسبوك»، والذى ترجمه حسام نايل وصدر عن دار التنوير، لكنه يُذيّل تساؤلاته بقوله: «على ضوء التجربة التاريخية أشك فى ذلك غاية الشك». فعبر منظور تاريخى، يحاول فرجسون التعرف على مستقبل الشبكات عبر دراسة ماضيها، فيروى أشكال التفاعل بين الشبكات والأنظمة الهرمية منذ الأزمنة القديمة حتى وقت قريب، ساعيًا لإثبات فكرة مفادها أن الشبكات عبر التاريخ كانت أكثر أهمية مما قُدِّم حولها فى الدراسات التاريخية التى عمدت إلى التركيز على دور التنظيمات الهرمية.ثمة اتجاهان فى تفسير الوقائع تاريخيًا، فهناك التيار السائد المائل إلى التقليل من دور الشبكات والتركيز على أدوار التنظيمات الهرمية، أما التيار الثانى فيستند إلى أطروحات منظرى المؤامرة الذين اعتادوا المبالغة فى دور الشبكات. يقترح الكاتب طريقًا وسطًا بين الاتجاهين يمكن من خلاله فهم التغيرات الرئيسية التى يرجع تاريخها إلى عصر الاستكشاف وعصر الإصلاح بوصفها تحديات مدمرة طرحتها الشبكات على التسلسلات الهرمية القائمة.يجادل «فرجسون» بأن الشبكات كانت حاضرة على مدار التاريخ. كل فرد عضو فى أكثر من بنية هرمية، فكلنا مواطنون فى دولة واحدة على الأقل. ينخرط معظم الناس دون سن العشرين فى أحد أنواع المؤسسات التعليمية هرمية البنية، مع ذلك ينتمى معظمنا إلى شبكات أكثر من انتمائه إلى أنظمة هرمية، ولا يعنى ذلك مجرد التواجد على فيسبوك أو تويتر أو إحدى الشبكات المعتمدة على الإنترنت التى انتشرت فى السنوات العشر الأخيرة، فهناك شبكات الأقارب والأصدقاء والجيران والزملاء، فالشبكات معنا دائمًا بدءًا من بنية الدماغ إلى السلسلة الغذائية، ومن شجرة العائلة إلى الماسونية، كما أن الأنظمة الهرمية والشبكات تتفاعلان، فداخل أى مؤسسة كبيرة شبكات متميزة تمامًا عن المخطط الهيكلى التنظيمى الرسمى، وشبكات من هذا القبيل يمكن العثور عليها فى كل التاريخ البشرى تقريبًا.يؤكد الكاتب فكرته تلك بقوله: «يفترض معظم النقاد أن الشبكات الاجتماعية ظاهرة جديدة، وأن انتشارها الراهن لم يسبق له مثيل، هذا غير صحيح، فحتى ونحن نتحدث باستمرار عن الشبكات ليس لدينا سوى فهم محدود للطريقة التى تعمل بها أو من أين جاءت ومدى انتشارها فى العالم الطبيعى والدور الرئيسى الذى لعبته فى تقدمنا وأنها جزء لا يتجزأ من الماضى البشرى».يسترجع الكاتب فترتين تاريخيتين تُجرى عبرهما قراءة فى أوجه التشابه والاختلاف فى دور الشبكات. فالعصر الشبكى الأول جاء بعد تهيئة الطباعة لأوروبا فى أواخر القرن الخامس عشر، أما العصر الثانى فيرجع تاريخه إلى سبعينيات القرن العشرين. الاختلاف الأوضح أن الثورة الشبكية الحديثة أسرع وأكثر امتدادًا على المستوى الجغرافى من موجة الثورات التى أطلقتها المطبعة الألمانية، كما أن الثورة التكنولوجية التى ربطت بوادى السليكون كانت نتيجة أكثر منها سببًا لأزمة المؤسسات الهرمية، أما الفترة الفاصلة الممتدة من أواخر سبعينيات القرن الثامن عشر حتى أواخر القرن العشرين فقد شهدت الاتجاه العكسى: مؤسسات هرمية أعادت سيطرتها ونجحت فى إغلاق الشبكات أو ضمها إليها.ويُبيّن أن الفارق الرئيسى بين الشبكات والتسلسلات الهرمية يتمثل فى أن الشبكات بنيتها لا مركزية نسبيًا، والابتكارات تتولد من الشبكات أكثر من التسلسلات الهرمية. ولكن المشكلة تكمن فى أن الشبكات لا توجه بسهولة نحو هدف مشترك، وهو ما يتطلب تركيز الموارد مكانيًا وزمانيًا داخل تنظيمات كبيرة. فالشبكات إبداعية ولكنها ليست استراتيجية، ومن ثم كان الدافع الرئيسى لتفضيل النظام الهرمى تاريخيًا لكونه يجعل ممارسة السلطة أكثر كفاءة، إذ يضع السيطرة فى أيدى رجل بإمكانه تقليل الوقت المستغرق فى مناقشات حول ما يجب فعله، والتى قد تتصاعد فى أى لحظة إلى صراع مهلك.ويؤكد الكاتب مقولة المفكر الأمريكى فرانسيس فوكوياما: إن التسلسل الهرمى لا بد أن يسود فى نهاية المطاف، لأن الشبكات بمفردها لن تستطيع توفير إطار مؤسسى مستقر للتنمية الاقتصادية أو النظام السياسى، التنظيم الهرمى هو الطريقة الوحيدة التى يُنظم بها مجتمع منخفض الثقة.يُتابع الكاتب حركة النظم الشبكية والهرمية تاريخيًا، فيوضح أنه منذ بواكير العقد الأول من القرن السادس عشر تعرض عالم التسلسل الهرمى إلى هجمات مزدوجة من الشبكات الثورية، فقد أبحر المستكشفون والغزاة من أوروبا الغربية إلى قارات أخرى بأعداد متزايدة مسخرين تكنولوجيتهم البحرية المتفوقة سعيًا إلى فرص تجارية جديدة فأطاحوا بكل الحكام الراسخين فى الأمريكتين.وفى القرنين السابع عشر والثامن عشر تتابعت موجات تجديد تقودها الشبكات، أهمها الثورة العلمية والتنوير. وفى كل حالة منهما، أنتج تشارك الأفكار الجديدة داخل شبكات العلماء تقدمًا كبيرًا فى العلوم الطبيعية والفلسفة. كما كان دور الشبكات حيويًا فى الثورات السياسية الكبيرة أواخر القرن الثامن عشر، كما كان فى الثورات الدينية والثقافية السابقة.يلفت الكاتب إلى أنه بحلول عام ٢٠١٠ صار العالم على شفا ثورتين تقود كل منهما تأثيرات تكنولوجيا المعلومات إلى حد كبير. الثورة الأولى هى ثورة ارتفاع التوقعات فى العالم النامى، والثورة الثانية هى ثورة انخفاض التوقعات فى العالم المتقدم، فالنمو السريع لشبكة عالمية فائقة هو الذى قاد بشكل رئيس الثورة.ويوضح فى هذا الصدد: هذه الدينامية هى السبب فى أن ملكية الشبكة الإلكترونية العالمية مركزة جدًا، ورغم ظهورهم بمظهر المؤيدين الكبار للمساواة نجد أن الشبكات الاجتماعية غير عادلة وإقصائية بطريقة متأصلة. فالآن على عكس ما كان فى الماضى يوجد نوعان من الناس فى العالم: من يملكون الشبكات ويديرونها ومن يستخدمونها فقط. ويستطرد: اليوتوبيا الليبراتية التى يتبناها مستخدمو الإنترنت الأحرار المتساوون، وجميعهم متصلون ببعضهم البعض، ويتشاركون كل البيانات المتاحة بأقصى قدر من الشفافية وبأقل قدر من إعدادات الخصوصية لها جاذبية محققة وبخاصة عند الشباب، رغم ذلك لا يمكن تجاهل الشك فى أن القوى غير الحميدة قد تعلمت كيف تستخدم مجال الإدارك الجديد وتسىء استخدامه لصالحها الشبكات الجديدة الواسعة النطاق، ولكنها كشبكات الماضى هرمية فى هيكلها.. علمنا التاريخ أن الثقة فى إدارة الشبكات للعالم ما هى إلا وصفة لإغراقه فى الفوضى.وعبر استقصائه التاريخى، يشدد «فرجسون» على أن التكنولوجيا المركزية سهلت الحكم الشمولى وجعلته ممكنًا فى ثلاثينيات القرن العشرين ثم بعد أربعين سنة صار من الصعب أن ينتهك رئيس منتخب ديمقراطيًا القانون دون عقاب. فى سبعينيات القرن العشرين كانت وسائل الإعلام لا تزال تتألف من عدد قليل من شبكات التليفزيون والجرائد ووكالات الأنباء. وفى أكثر من نصف العالم خضعت هذه الأدوات للسيطرة المركزية، واليوم، من المستحيل فهم العالم دون فهم مدى تغيره الكبير نتيجة تكنولوجيا المعلومات الجديدة، فالتكنولوجيا قامت بتقوية هائلة وتمكين لكل أنواع الشبكات المتصلة بهياكل السلطة الهرمية التقليدية، ولكن عواقب هذا التغير ستحسمها هياكل هذه الشبكات وتفاعلاتها.