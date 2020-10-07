عمرو دياب يطلق عطرًا جديدًا باسمه

فاجأ الفنان عمرو دياب، جمهوره بطرح عطر جديد يحمل اسمه، وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».ونشر الهضبة صورة لزجاجة عطر مكتوب عليها عمرو دياب، وعلق: "اختياري الأول في العطور، سيكون متاحًا في جميع أنحاء العالم قريبًا، ابقوا منتظرين".وتفاعل جمهور عمرو دياب مع المنشور، ليُبدي سعادته بهذا الأمر وانهالت التعليقات على هذه المفاجأة، بوصلات الإعجاب والتعليق الذين قالوا إنهم سيطلقون عليه اسم «ريحة الحبايب».يذكر أن عمرو دياب كان قد طرح مؤخرا أغنية «أماكن السهر» والتي حققت نجاحا كبيرا وتصدرت قوائم تطبيقات الموسيقى ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وهى من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أسامة الهندي.